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SOBADAN ÇIKAN YANGINDA EV HASAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında ev hasar görürken, evde bulunan 2 çocuk komşuları tarafından kurtarıldı.

KARABÜK'te sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında ev hasar görürken, evde bulunan 2 çocuk komşuları tarafından kurtarıldı.

Akşam saatlerinde, Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında Kerim Koçaklı'ya ait evde yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında dumanlar evi sardı. Yangını fark eden komşuları evde bulunan 2 çocuğu dışarı çıkartarak kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SOBADAN ÇIKAN YANGINDA EV HASAR GÖRDÜ

SOBADAN ÇIKAN YANGINDA EV HASAR GÖRDÜ

SOBADAN ÇIKAN YANGINDA EV HASAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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