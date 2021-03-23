Sobadan çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sobadan çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaralandı

23.03.2021 22:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:11
Sobadan çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesindeki bir evde, odun sobasına dökülen benzinin bir anda parlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ADANA'nın Kozan ilçesindeki bir evde, odun sobasına dökülen benzinin bir anda parlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.  

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'ndeki bir evde çıktı. Ev sahipleri, iddiaya göre odun sobasını benzin dökerek tutuşturmak istedi. Benzinin bir anda parlaması sonucu, alevler evi sardı. Bu sırada evde bulunan Cumali B. (32), eşi Hüreyra B. (27) ve çocukları Kaan B. (8) ile Nazlıcan B. (6), yaralandı. Aile, kendi imkanlarıyla evden çıkarken, komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vucutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar nedeniyle yaralanan aile, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan Cumali B., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.


Sobadan çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaralandı
Sobadan çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaralandı
Sobadan çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaralandı
Sobadan çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaralandı
Sobadan çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sobadan çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 22:13:34. #1.14#
title