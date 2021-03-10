Sobadan çıkan yangından zihinsel engelli kadın yaşamını yitirdi

Aydın'da zihinsel engelli kadın, evde uyuduğu sırada çıkan yangında yaşamını yitirdi. Kadının annesi ise komşular tarafından kurtarıldı.

Efeler ilçesine bağlı kırsal Balıkköy Mahallesi'ndeki müstakil evde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangına zihinsel engelli Meşküre Günay (52) ile annesi Hayriye Günay (83), uykuda yakalandı.

YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Evden yükselen alevleri gören komşular, hemen itfaiyeyi arayıp, anne-kızın yardımına koştu. Anne Günay, ağır yaralı olarak evden çıkarılarak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaşlı kadın tedaviye alınırken, yangın, gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYORLAR

İtfaiye erleri içeri girdiklerinde Meşküre Günay'ı yatağında hayatını kaybetmiş olarak buldu. Günay'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırılırken; anne Hayriye Günay'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN