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Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendiKAYSERİ'de, 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti.

Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ'de, 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti. Yangında 2'si aynı aileden olmak üzere binada yaşayan 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'taki 11 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Evde oturma odasında bulunan sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı evden çıkamayan 4 yaşındaki Umut E., hayatını kaybetti. 2 aile üyesi ile binada yaşayan 2 komşu ise dumandan zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Umut E.?nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

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