Sobadan çıkan kıvılcımlar evi yaktı, mahsur kalan kişiyi köylüler kurtardı

AĞRI'nın Tezeren köyünde, sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında bir kişi yaralandı.

AĞRI'nın Tezeren köyünde, sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında bir kişi yaralandı. Yaralıyı, eve giren köylüler kurtardı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Tezeren köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Gıyas Kahriman'ın (83) yalnız yaşadığı evde sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevlerin sardığı evdeki yangını gören köylüler, içeri girerek Gıyas Kahriman'ı yaralı olarak kurtardı.İhbar üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evden yaralı olarak kurtarılan Gıyas Kahriman, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR