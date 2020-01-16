Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
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Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Taşköprü köyünde işçilerin kaldığı binada sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:46
Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin köyünde işçilerin kaldığı binada sobadan çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Taşköprü köyünde çöp toplayan işçilerin kaldığı evde yangın çıktı. İki katlı binanın üst katında yemek yapıldığı sırada çıkan yangının büyümesi sonucunda durum ekiplerine verildi. Düzce Belediyesi Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken büyük maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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