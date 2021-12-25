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SOBADAN ÇIKAN GAZ 3 KİŞİLİK AİLEYİ HASTANELİK ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da doğalgazlı evde elektrik kesintisinden dolayı yakılan sobadan çıkan gazdan etkilenen 3 kişi, ihbar üzerine eve gelen ekipler tarafından baygın halde bulundu.

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AFYONKARAHİSAR'da doğalgazlı evde elektrik kesintisinden dolayı yakılan sobadan çıkan gazdan etkilenen 3 kişi, ihbar üzerine eve gelen ekipler tarafından baygın halde bulundu.

Afyonkarahisar merkezdeki Yeşilyurt Mahallesi 1760 Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında oturan Yaşar ve Zeliha Ünlü çifti ile çocukları Galip, sobadan sızan gazdan etkilendi. Galip Ünlü ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin camlarını kırarak giren polis, karbonmonoksit gazından zehirlenen Yaşar, Zeliha ve Galip Ünlü'yü baygın vaziyette buldu. Ekipler, itfaiye ekipleri evin salonundaki sobayı balkona çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası aile fertleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Komşulardan Mehmet Çiçek, mahalledeki elektrik panosundaki arıza nedeniyle saat 10.00'dan 17.00'ye kadar elektrik kesintisi nedeniyle doğal gaz kullanamayan ailenin evinde ısınmak için soba yaktığını belirtti. Sobadan çıkan gazdan etkilenen aile fertlerinin evden baygın çıkarıldığını dile getiren Çiçek, "Ekipler, evin camlarını kırarak girdi. Kendileri bizim komşularımız. Ambulansları ben çağırdım. Hastaneye kaldırıldı. İnşallah, sağlık durumları iyi olur. Rabbim şifalarını verir. Üzgünüz, inşallah sağlıklı bir şekilde evlerine dönerler" dedi.

SOBADAN ÇIKAN GAZ 3 KİŞİLİK AİLEYİ HASTANELİK ETTİ

SOBADAN ÇIKAN GAZ 3 KİŞİLİK AİLEYİ HASTANELİK ETTİ

SOBADAN ÇIKAN GAZ 3 KİŞİLİK AİLEYİ HASTANELİK ETTİ

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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