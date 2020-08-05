Sobada çay keyfi yapmak isterken yandı
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Sobada çay keyfi yapmak isterken yandı

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesine bağlı Kayabey köyünde, çay demlemek için sobayı benzinle tutuşturan Kadim Ercan'ın (81), çıkan yangında, göğsü ile yüzünde yanıklar oluştu.

Sobada çay keyfi yapmak isterken yandı
05.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:19

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesine bağlı Kayabey köyünde, çay demlemek için sobayı benzinle tutuşturan Kadim Ercan'ın (81), çıkan yangında, göğsü ile yüzünde yanıklar oluştu. Eşi ve köy muhtarının yardımına koştuğu Ercan, "Yardıma kimse gelmeseydi ben de yanmıştım ev de yanmıştı" dedi.

Olay, Çıldır ilçesine bağlı Kayabey köyünde meydana geldi. 7 çocuk babası Kadim Ercan, sabah kahvaltı için evin bahçesindeki sobada çay demlemek istedi. Ercan, sobayı yakmak için şişede bulunan benzini döktüğü ağaç dalını ateşe verdi. Ağaç dalıyla birlikte bir anda şişedeki benzin de alev aldı. Alevlerin üzerine sıçradığı Ercan, yanmaya başladı. Yanan şişeyi atarak, uzaklaştıran Ercan'ın çığlığı üzerine önce karşı sokakta kendisini gören köy muhtarı Reşat Altunbulak geldi. Muhtar Altınbulak, üzerindeki tişörtü çıkararak, alevlere vururken, içerden çıkan eşi de kovayla su dökünce Ercan'ı saran alevleri söndürdü. Göğsü ve yüzünde yanıklar oluşan Kadim Ercan, Ardahan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ercan, "Ben eski şoförüm. Benzinle nasıl yakılır, bilirim. Sobada bir çay yapalım, dedik olmadı. Sobayla birlikte tutuşan şişedeki benzin beni yaktı. Eğer plastik şişeyi atmasaydım, benimle birlikte ev de yanacaktı. O an yardıma kimse gelmeseydi ben de yanmıştım ev de yanmıştı" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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