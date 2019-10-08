Sobacı Mustafa Emre Karabaşoğlu: "Artık sobalar nostalji amaçlı kullanılıyor"

08.10.2019 09:39

Kayseri'de baba mesleği olan sobacılığı devam ettiren Mustafa Emre Karabaşoğlu soba satışları ile ilgili bilgiler verdi. Karabaşoğlu, "Artık sobalar nostalji amaçlı kullanılıyor" dedi.



Doğalgaz kullanımının artması ile beraber soba satışlarında artıştan ziyade düşüş yaşandığını söyleyen Mustafa Emre Karabaşoğlu, satılan sobaların da çoğunluğunun fırınlı sobalar olduğunu belirtti. Karabaşoğlu konuşmasında, vatandaşların artık geçmişi yad etmek amaçlı olarak yeni nesil sobaları aldığını fakat bunların dekoratif olarak kullanıldığını söyledi.



Soba fiyatlarının kalitesine göre 250 ile 7 bin lira arasında değiştiğini söyleyen Mustafa Emre Karabaşoğlu, "Doğalgaz konusu bizim işlerimizi belli oranda kesti. Doğalgaz tercih edilince soba satışları biraz daha düştü ve bundan dolayı da satışlar ister istemez zayıf. Bu yüzden de sobaya çok rağbet yok ve doğalgazın üzerimizdeki etkisi devam ediyor artış olmuyor aksine her gün daha geriye gidiyoruz. Yeni nesil sobalarımız var. Onlarda biraz daha yanan kısım ön planda ve yandığı izlenilebilir. Üzerindeki fırından faydalanılabilir şekilde daha estetik ve dekoratif olarak bu tür sobalar daha çok tercih ediliyor şu anda ve sobanın ön planda olan modeli bunlar. Soba fiyatları da 250 lira ile 7 bin lira arasında kalitesine, büyüklüğüne ve modeline göre sobalar var. Çoğunlukla da fırınlı soba satıyoruz çünkü hem soba yanarken ısınıyorlar hem de içerisinde yemek pişiriyorlar. Soba geleneksel bir ısınma kültürüdür ve sıcağı mutlaka farklıdır. Artı olarak da fırınında pişen patates, kestane ve yemeklerin lezzeti daha farklıdır. Fakat sobalar artık biraz daha nostalji amaçlı, keyfe zevke dayalı olarak kullanılmaya devam ediliyor. Bu yüzden de yeni nesil sobalar ön planda ve vatandaş hem fırınını kullanıyor hem yandığını görüyor hem de geçmişi yad etmek amaçlı alıyor sobayı" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA