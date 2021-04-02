Soba yangını evi küle çevirdi
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Soba yangını evi küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Soba yangını evi küle çevirdi

Samsun'da 2 katlı evde çıkan soba yangını evi kullanılamaz hale getirdi.

Samsun'da 2 katlı evde çıkan soba yangını evi kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Sütözü Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Karaaslan'a ait 2 katlı evde yanan sobadan sıçrayan ateş parçası kısa sürede evdeki eşyaları yaktı. Yangını fark eden 84 yaşındaki Ahmet Karaaslan durumu 112'ye ihbar etti.

Evi ve malları kül oldu

Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme İstasyonu ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ev sahibi Ahmet Karaaslan ve eşi Şefike Karaaslan'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, yangın soğutma çalışmalarının ardından yapılan inceleme sonucunda yangının sobadan kaynaklandığı tespit edildi. 2 katlı evin tamamını saran alevler evdeki tüm eşyaları ve 2 adet motosikleti de küle çevirdi. - SAMSUN

Soba yangını evi küle çevirdi
Soba yangını evi küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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