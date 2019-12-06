Soba yakma kavgası karakolda bitti

06.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:35

Trabzon'un Sürmene ilçesinde aynı evde yaşayan iki arkadaş soba yakma konusunda anlaşamayınca ve ardından birbirlerini darp edince olay karakola taşındı.



Edinilen bilgiye göre, dün saat 09.00 sıralarında Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesinde bir apartmanda meydana gelen olayda aynı evi paylaşan U.Z. (19) ve T.G. (18) soba yakma hususunda birbirleriyle tartıştılar. Soba yakma mevzusundan ötürü meydana gelen tartışmanın büyümesi üzerine iki arkadaş birbirlerini darp edip, hakarette bulundular. Olay sonrası karakola giderek iki arkadaşın birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA