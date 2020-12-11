Soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı
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Soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

11.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:26
Soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

Aydın'da etkili olacak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'da etkili olacak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde beklenen kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklindeki güneyli rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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