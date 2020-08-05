Soba patladı! Sobada çay yapmak isterken patlama oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Soba patladı! Sobada çay yapmak isterken patlama oldu

Ardahan'da bir kişi sobada çay yapmak isterken az kalsın canından oluyordu. Benzinle yaktığı sobadan gelen parlamalar sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluştu.

Soba patladı! Sobada çay yapmak isterken patlama oldu
05.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:22

Ardahan'da bir kişi, dikkatsizlik sonucu canından oluyordu. Çay yapmak için benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama sonucu feci şekilde yandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kişi Erzurum'da tedavi altına alındı.

BENZİN ALEV ALDI

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kayabeyi köyüne ailesi ile birlikte tatile giden 81 yaşındaki Kadim Ercan, evin önünde bulunan soba da çay yapmak istedi. Bir pet şişe benzini, küçük ağaç parçasına döken Ercan, sobanın içine atarak ateşi yaktı. Sobanın aniden parlaması sonucu, masa yanında bulunan pet şişedeki benzinde alev aldı.

Yanan şişeyi atmak isteyen Ercan, alevlerin sıçraması sonucu kıyafetleri tutuştu. Bağırması üzerine karşı evde oturan köy muhtarı, Ercan'ın yanına koşarak üzerinden çıkardığı tişört ile alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra eşinin feryatlarını duyan karısı, kovalarla su dökerek alevleri söndürdü.

Çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekibine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadim Ercan, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ercan, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kadim Ercan'ın kafa, boyun, göğüs, kol ve ellerinde ikinci dereceden yanıklar oluştuğu belirtildi.

"İLK GÖĞSÜM TUTUŞTU"

Alevler parlayınca ilk olarak göğsünün tutuştuğunu ifade eden Kadim Ercan, "Çıldır'ın Kayabeyi köyüne tatile gittik. Soba çayı yapalım dedik. Sabah erken saatte sobanın yanında duran benzini ağaç parçasının üstüne dökerek sobanın içinde ateşledim. Kalan benzinde plastik şişede masanın üstündeydi. Soba alevlenince şişe de alevlendi. Üstüme sıçradı, üstüm tutuştu. Şişeyi attım atmasam evde yanacaktı. Bağırdım, eşim içerideydi geldi. Köy muhtarı karşıdan görmüş geldi, söndürdüler. İlk göğsüm tutuştu, pijamalar vardı üzerimde. Karşı evden köy muhtarı bağırmamı duymuş geldi tişörtünü çıkartarak alevlere vurdu. Hanım kovalarla su döktü, söndürdüler. İlk Ardahan Devlet Hastanesine gittik sonra buraya sevk ettiler" diye konuştu.

SOBA YAKARKEN DİKKAT!

Yaşadığı olaydan sonra vatandaşlara uyarılarda bulunan Ercan, "Bunun bilincindeyim, olacağı varmış. Şoförüm ben ama bir anlık oldu. Çok sakat bir durum. Söndüremeselerdi ben de yanacaktım evde yanacaktı. Vatandaş yakıtla yakarken dikkat etsin. Ateş olduğun da parlıyor, tutuştuğunda kimse kurtulamıyor. Kendisi kurtulamıyor, çırpınıyor. Çevredekiler de yetişene kadar işi bitiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var Dünya
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı...
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek
Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Boşanma isteğini hazmedemeyen koca, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine saldırdı
Boşanma isteğini hazmedemeyen koca, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine saldırdı
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bülent Bostanoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Gupse Özay İrem Derici Coşkun Sabah
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Soba patladı! Sobada çay yapmak isterken patlama oldu - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 10:22:47. #1.14#
title