SOBA MÜZESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK ÇALIŞMALARININ SON AŞAMASINA GELİNDİ. - Haberler
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SOBA MÜZESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK ÇALIŞMALARININ SON AŞAMASINA GELİNDİ.

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SOBA MÜZESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK ÇALIŞMALARININ SON AŞAMASINA GELİNDİ.

Anadolu kültüründe ayrı bir yeri olan sobanın Çamlıdere'ye müzesini yapan Belediye Başkanımız H. Can'nın gayretleri sonucunda inşaat kısmı tamamlandı.

Anadolu kültüründe ayrı bir yeri olan sobanın Çamlıdere'ye müzesini yapan Belediye Başkanımız H. Can'nın gayretleri sonucunda inşaat kısmı tamamlandı. Soba müzesinde çevre düzenlemesi ve park çalışmalarının da sonuna yaklaşıldı. Kısa zaman sonra hizmete açılacak olan soba müzesi mimarı yapısı iç dekorasyonu ve büyüklüğü ile Türkiye'deki en büyük soba müzesi olma özelliğine sahip.

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