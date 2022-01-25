Son dakika haberleri! Soba külü yangına neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Soba külü yangına neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ADANA'da balkona bırakılan soba külü nedeniyle yangın çıktı.

ADANA'da balkona bırakılan soba külü nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında, balkon ve salonun bir kısmı zarar gördü.

Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gece saatlerinde yangın çıktı. Evin balkonundan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangına, merdivenli araçla müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, balkon ve salonun bir kısmı zarar gördü.

Soğutma çalışmasının ardından incelemede bulunan itfaiye erleri, yangının balkona bırakılan soba külünden çıktığını belirledi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri! Soba külü yangına neden oldu

Son dakika haberleri! Soba külü yangına neden oldu

Son dakika haberleri! Soba külü yangına neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri

Adana Yüregir, İtfaiye, Yangın, PTT, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title