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Soba külü yangın çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Soba külü yangın çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Türkbükü Mahallesi Çamtepe Caddesi üzerindeki bir ikametin balkonuna bırakılan soba külü nedeniyle yangın çıktı. Hızlı bir şekilde büyüyen yangın, balkondaki eşyaları tutuşturdu. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi. - MUĞLA

Soba külü yangın çıkardı

Soba külü yangın çıkardı

Soba külü yangın çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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