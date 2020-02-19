Soba içinde uyuşturucu ticareti

19.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:05

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, soba içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı. Ekipler, yürütülen planlı çalışmalarda 2 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda ise soba içerisine gizlenmiş vaziyette 3,13 gram gelen metamfetamin, 0,04 gram gelen plaka esrar, 1 adet methadone hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.



Ayrıca polis ekipleri yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem başlatırken, 1 şüpheli şahsa da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yaparak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA