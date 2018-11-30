Soba Borusunun Isısı Yangına Yol Açtı

Soba Borusunun Isısı Yangına Yol Açtı

Kilis'te bir evde, soba borusunun elektrik kablosunu eritmesi sonucu yangın çıktı.

Soba Borusunun Isısı Yangına Yol Açtı

Kilis'te bir evde, soba borusunun elektrik kablosunu eritmesi sonucu yangın çıktı.

Ekrem Çetin Mahallesi Profesör Haluk Timurtaş Caddesi'nde Hatice Kurtaran'ın yaşadığı evde, soba borusunun arkasından geçen elektrik kablosu, maruz kaldığı ısıyla eridi. Elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu evde yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

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