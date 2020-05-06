Soba bacasından çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta bir evin soba bacasından çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep olurken yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta bir evin soba bacasından çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep olurken yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın Sarayaltı mahallesindeki 2 katlı binada geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek Z.A.'ya ait evi sardı. İddiaya göre yangın esnasında sobanın bulunduğu odada uyuyan M.A. adlı şahıs dumandan etkilendi. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken baygın halde bulunan vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti.

Hafif şekilde dumandan etkilendiği belirlenen vatandaş, hastanede tedavi altına alınırken yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - UŞAK

Kaynak: İHA