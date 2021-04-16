Snowtrack Eğitim Kursu Erzincan'da düzenleniyor

Kar Üstü Pist Hazırlama Vasıtası (Snowtrack) Operatör Kursu'nun uygulamalı eğitimleri Erzincan'da devam ediyor.

Kar Üstü Pist Hazırlama Vasıtası (Snowtrack) Operatör Kursu'nun uygulamalı eğitimleri Erzincan'da devam ediyor.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) ile Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol çerçevesinde Erzincan ili Ergan Dağı Kayak Merkezinde yapılan kursta İtalyan eğitmenler görev yapıyor.

42 katılımcı ile gerçekleştirilen kursun tamamlanmasının ardından ikinci bir kursun düzenleneceği tarih duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er