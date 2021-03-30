SnowRunner'ın Nintendo Switch'e geleceği duyuruldu

Nintendo hibrit konsolu için yeni bir oyun onaylandı. Paylaşılana göre, SnowRunner 18 Mayıs'ta Nintendo Switch için geliyor.

Saber Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan bir 2020 off-road simülasyon video oyunu SnowRunner'ın Switch versiyonu duyuruldu. SnowRunner oyuncuları şimdiye kadar görülen en gelişmiş arazi simülasyonuyla aşırı açık ortamları feth etmek için güçlü araçların direksiyonlarına geçmelerini gerektilen bir oyun. Oyun bünyesinde 15 farklı harita bandırarak oyuncuları saatlerce bu keyifli içeriklerle baş başa bırakıyor.

SHOWRUNNER ÇIKIŞ TARİHİ

18 Mayıs'ta Switch için çıkış yapması planlanan sürüş oyunu Snow Runner, ilk olarak Nisan 2020'de PlayStation 4, Xbox One ve PC (Epic Games Store) için çıkış yapmıştı.

SNOWRUNNER TANITIM YAZISI

SnowRunner'da güçlü araçların sürücü koltuğuna oturarak bugüne kadar görülen en gelişmiş arazi simülasyonundaki ekstrem açık ortam şartlarında tozu dumana katacaksın. Ford, Chevrolet ve Freightliner gibi markalardan 40 aracı sürerken kuralsız bir açık dünyada iz bırak.

Tehlikeli görevleri yerine getirirken çamur, şiddetli su akıntıları, kar ve donmuş göllere meydan oku. Derin sularda kullanılan şnorkel egzoz ve karla mücadele için lastik zinciri gibi çeşitli geliştirmeler ve aksesuarlarla araç filonu büyüt ve özelleştir.

Tek başına veya 4 oyunculu eşli olarak diğer oyuncularla oyna ve topluluğun oluşturduğu modlarla SnowRunner deneyimini zenginleştir!

· Çok gelişmiş bir fizik motorunun oluşturduğu ekstrem ortam koşullarıyla yüzleş

· Birbirinden farklı 40 aracı aç, geliştir ve özelleştir

· Birbirine bağlı bir dünyada geçen onlarca zorlu görevi tamamla

· Tek başına veya eşli olarak 4 oyunculu oyna

SNOWRUNNER TANITIM FRAGMANI

Konsollar ve PC için çıkış yapan Showrunner'ın fragmanı...