Snowdropp hangi günler yayınlanıyor? Snowdropp hangi platformda, ne zaman? Aktris Kim Mi Soo öldü mü?

Snowdrop hangi günler yayınlanıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Güney Kore yapımı bir aşk hikayesi olan Snowdrop, romantik drama türündeki sevilen dizilerden biri haline geldi. Yapım yılı 2020- 2021 olan ve yapımcılığını JTBC Stüdyo ile Drama House'un üstlendiği Snowdrop ne zaman çıkacak araştırılmaya başlandı. İşte SnowDrop yayın tarihi, konusu ve oyuncuları...

SNOWDROP KONUSU

Yönetmenliğini Jo Hyun- Tak'ın üstlendiği ve senaryosu Yoo Hyun-Mi'ye ait olan Snowdrop dizisi, Güney Kore'nin diktatör bir hükümet tarafından yönetilmekte olduğu 1987 yılını anlatıyor. Kanlar içindeki Im Soo-Ho, saklanmak için Hosoo Kadın Üniversitesi'nin öğrenci yurduna sığınır. Im Soo-Ho'yu bulan Eun Young-Cho ise saklanması için yardımcı olur. Zamanla ikilinin arasında romantik bir ilişki başlar.

SNOWDROP OYUNCULARI

Güney Kore yapımı olan dizinin kadrosunda birbirinden önemli isimler yer alıyor. Jung Hae-in ve Kim Jisoo'nun başrollerini paylaştığı dizide Yoo In-na, Jang Seung-jo, Kim Hye-yoon ve Yoon Se-ah yer alıyor. 18 Ağustos 2020'de onaylanan ve 23 Ekim 2020'de çekilmeye başlayan dizinin ne zaman yayın hayatına geçeceği de merak konusu.

SNOWDROP NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Jung Hae-in ve Kim Jisoo'nun paylaştığı Snowdrop dizisinin çekimlerine 23 Ekim 2020 tarihinde başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde afişi yayımlanan afişte çiftin dansı büyük beğeni toplamış ve dizi severleri heyecanlandırmıştı. Afişteki dikkat çekici unsurlar, dizi hakkında daha çok merak uyandırdı. Merakla beklenen dizinin Aralık 2021 tarihi itibariyle hafta sonları Disney+'da yayınlanması bekleniyor.

KIM MI SOO ÖLDÜ MÜ?

Aktris Kim Mi Soo, 5 Ocak tarihinde hayatını kaybetti. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

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