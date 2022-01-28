SNOWBOARD YAPARAK SOKAKLARI GEZDİ

BURSA (DHA) - BURSA'da bir haftadır kar yağışı etkili olurken, kentte yaşayanlar sokak aralarında kayarak karın keyfini çıkardı. Kayak eğitmeni Şafak Sarı ise snowboard yaparak sokakları gezdi.

Bursa ve ilçelerinde 21 Ocak'ta başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 12, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye kadar ulaştı. Kar keyfini çıkarmak isteyenler sokaklara çıkıp kaydı ve kar topu oynadı. İznik ilçesi Derbent Mahallesi'nde yaşayan, kayak eğitmeni Şafak Sarı ise sokak aralarında snowboard keyfi yaptı. Sarı, snowboard yaparak sokakları gezdi.