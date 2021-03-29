Snowboard Milli Takımı, Bulgaristan'da 3 madalya kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Snowboard Milli Takımı, Bulgaristan'da 3 madalya kazandı

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Snowboard Milli Takımı, Bulgaristan'da 3 madalya kazandı

Snowboard Milli Takımı, Bulgaristan'da gerçekleşen uluslararası organizasyonun ilk gününde 3 madalya elde etti.

Snowboard Milli Takımı, Bulgaristan'da gerçekleşen uluslararası organizasyonun ilk gününde 3 madalya elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, bugün başlayan turnuvaya 6 ülkenin katıldığı belirtildi. PGS yarışında erkeklerde Emre Boydak'ın büyük finalde gümüş, Uras Uçanoğlu'nun ise küçük finalde bronz madalya kazandığı aktarıldı. Kadınlarda ise Selin Gülce Güler'in büyük final yarışarak gümüş madalyanın sahibi olduğu kaydedildi.

Snowboard Milli Takım Antrenörü Hasan Batıkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın performansı sezon başından itibaren giderek yükseliyor. Çalışmalarımız bu şekilde devam ettiği takdirde başarı kaçınılmaz olacaktır. Türk sporcularının podyumda bayrağımızı bundan sonra da dalgalandıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Bahar Candan Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Bakkal Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Snowboard Milli Takımı, Bulgaristan'da 3 madalya kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:34:11. #1.14#
title