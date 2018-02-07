Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Paralel Slalom Yarışması Sivas'ta başladı.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen organizasyona 13 ilden 88 sporcu katılıyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurul Üyesi Ömer Karslı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buradaki sporcuların amacı Türkiye Şampiyonası'na gidebilmek için iyi puan almak. Buradan aldıkları puana göre Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar." dedi.

Milli snowboardcu Çiçek Güney ise Türkiye Şampiyonası'nın ilk paralel slalom yarışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Çiçek Güney, "Bir sonraki yarış da paralel büyük slalom olacak. Bu iki yarıştaki kazanılan derecelerin toplamında sporcular finale gitme hakkı kazanacak. Burada farklı illerden ve kategorilerden çok sayıda sporcu var. 15 yaş üzerindeki çocukların tamamı aynı kategoride yarışıyor." diye konuştu.

Merkezi işleten İl Özel İdaresine bağlı Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun da merkezdeki tesislerin 3 yılda ulusal yarışmaların yapılabileceği hale getirildiğini aktararak, "Yedi ayrı pist bulunmakta ve pistlerin toplam uzunluğu 10 bin metrenin üzerinde. Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından 3 pist, uluslararası yarışmaların yapılabileceği pist olarak onaylanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Organizasyon yarın yapılacak yarışmalarla sona erecek.