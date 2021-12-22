Snowboard milli takımlarının Erzurum kampı devam ediyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Snowboard milli takımlarının Erzurum kampı devam ediyor

Snowboard milli takımlarının Erzurum kampı devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli takımları Erzurum'da kamp çalışmalarına devam ediyor.

ERZURUM (DHA) - Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli takımları Erzurum'da kamp çalışmalarına devam ediyor. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde U11, U13, U15 ve +15 kategorilerinden toplam 21 sporcunun katılımıyla gerçekleşen milli takım kampı 29 Aralık'ta sona erecek.

Milli takım kampının müdürlüğünü Ejder Budak yaparken, Ahmet Aras, Batıkan Yılmaz, Elif Kübra Geneşke ve Yusuf Furkan Uğurlu antrenör olarak görev yapıyor. Yeni sezon yarışmaları için kampta olduklarını dile getiren Ejder Budak, "Erzurum'da 21 sporcumuzla kamp çalışmalarımız devam etmekte. Gerek yurtiçi yarışlar, gerekse uluslararası organizasyonlar için çalışmalarımız yoğun tempoda devam etmekte. Bizlere destek olan Spor Bakanlığımıza ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title