Snowboard milli takımlarının Erzurum kampı devam ediyor

ERZURUM (DHA) - Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli takımları Erzurum'da kamp çalışmalarına devam ediyor. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde U11, U13, U15 ve +15 kategorilerinden toplam 21 sporcunun katılımıyla gerçekleşen milli takım kampı 29 Aralık'ta sona erecek.

Milli takım kampının müdürlüğünü Ejder Budak yaparken, Ahmet Aras, Batıkan Yılmaz, Elif Kübra Geneşke ve Yusuf Furkan Uğurlu antrenör olarak görev yapıyor. Yeni sezon yarışmaları için kampta olduklarını dile getiren Ejder Budak, "Erzurum'da 21 sporcumuzla kamp çalışmalarımız devam etmekte. Gerek yurtiçi yarışlar, gerekse uluslararası organizasyonlar için çalışmalarımız yoğun tempoda devam etmekte. Bizlere destek olan Spor Bakanlığımıza ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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