Snowboard Milli Takımı'ndan Bulgaristan'da 3 madalya
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Snowboard Milli Takımı'ndan Bulgaristan'da 3 madalya

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Snowboard Milli Takımı'ndan Bulgaristan'da 3 madalya

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli Takımı, Bulgaristan'da gerçekleşen National CUP yarışında 3 madalya kazandı.

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Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli Takımı, Bulgaristan'da gerçekleşen National CUP yarışında 3 madalya kazandı.

Bulgaristan Bansko'da organize edilen National CUP'taki PGS yarışına Türkiye'nin yanı sıra Slovakya, Çekya, Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan ve çok yüksek puanlı sporcu katıldı. Milli sporcu Emre Boydak büyük finalde gümüş, Uras Uçanoğlu küçük finalde bronz madalya kazandı. Milli sporcu Selin Gülce Güler ise büyük final yarışarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Snowboard Milli Takım Antrenörü Hasan Batıkan Yılmaz yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın performansı sezon başından itibaren giderek yükseliyor. Çalışmalarımız bu şekilde devam ettiği takdirde başarı kaçınılmaz olacaktır. Türk sporcularının podyumda bayrağımızı bundan sonra da dalgalandıracağına inanıyoruz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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