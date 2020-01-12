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Snowboard'ın kalbi Erciyes'te attı

Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Snowboard 1'inci Etap Yarışmaları, Kayseri'de tamamlandı.

12.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:34
Snowboard'ın kalbi Erciyes'te attı

2020 faaliyet programında yer alan Snowboard 1'inci Etap Yarışmaları, 'de tamamlandı.

İki gün süren ve 20 ilden 207 sporcunun katılımı ile Hacılar 'nde düzenlenen müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları Kayseri İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı ve Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nazın Söğüt tarafından verildi.Ödül töreni öncesinde Aslı Nemutlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.


Kaynak: DHA
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