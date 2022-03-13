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Snowboard'da şampiyon Kayseri

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Snowboard'da şampiyon Kayseri

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da sona erdi.

ERZURUM (DHA) - Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katıldı. İki gün süren organizasyonda bugün yapılan slalom yarışmaları sonrasında genel klasmanda 9355 puan toplayan Kayseri, Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Kayseri'nin ardından 5195 puan ile Eskişehir ikinci, 4724 puan ile Erzurum üçüncü sırada yer aldı.

Bugün yapılan yarışlarla tamamlanan şampiyonada, dereceye giren sporcuların ödüllerini Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Dumlu, Nazım Sögüt, Mustafa Yıkıcı ve katılımcılar tarafından verildi.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

BÜYÜK ERKEKLER:

1- Ömer Faruk Keleşoğlu

2- Uğur Koçak

3- Emre Boydak

BÜYÜK KADINLAR:

1- Selin Gülce Güler

2- İrem Gezer

3- Miray Özsoy

U15 ERKEKLER:

1- Çınar Sınmaz

2- Elgay İldeş

3- Ali Kuçbay

U15 KIZLAR:

1- Aysima Kılıç

2- Azra Acar

3- Naz Avşar

U13 ERKEKLER:

1- Efe İldeş

2- Ömer Faruk Deliktaş

3- Kamil Eren Şimşek

U13 KIZLAR:

1- Mira Tunca

2- Naz Çepni

3- Ennur Kardelen Çakır

U11 ERKEKLER:

1- Adnan Esat Yıldırım

2- Dağhan Güler

3- Rüzgar Cem Eser

U11 KIZLAR:

1- Nehir Uçanlar

2- Mila Tuncel

3- Zeynep Nisa Yerebasmaz


- Ankara
Snowboard'da şampiyon Kayseri

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kayak Federasyonu, Erzurum, Türkiye, Kayseri, Spor, Haberler

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