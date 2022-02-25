Snookerda dünyanın önemli isimleri Antalya'da mücadele edecek

ANTALYA (AA) - YASİN TUNCER - Dünya Snooker Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonu iş birliğinde ilk defa Türkiye'de gerçekleştirilecek Dünya Snooker Turnuvası (World Snooker Tour WST) Nirvana Turkish Master, yerli ve yabancı 70 sporcunun mücadelesine sahne olacak.

Dünyanın en önemli 20 spor organizasyonundan biri olarak nitelendirilen turnuvaya, 7-13 Mart'ta Antalya ev sahipliği yapacak.

Organizasyonu gerçekleştiren Big Break Promotion Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba İrten, AA muhabirine, turnuva ile ilgili hazırlıkların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Turnuvanın yapılacağı otelde 3 Mart'ta masaların kurulacağını, hakemlerin ve turnuva direktörlerin de 4 Mart'tan itibaren gelmeye başlayacağını dile getiren İrten, oyuncuları da 5 Mart'ta beklediklerini kaydetti. Turnuvanın 6 Mart'ta düzenlenecek gala ile başlayacağını belirten İrten, ilk karşılaşmanın ise 7 Mart'ta yapılacağını ifade etti.

Organizasyonda snooker branşında dünya çapında tanınan sporcuların mücadele edeceğini aktaran İrten, "Dünyanın en iyi 4 oyuncusu burada olacak. İki milli sporcumuz İsmail Türker ve Enes Bakırcı ile 70 sporcu burada mücadele edecek. John Higgins, Ding Junhui gibi başarılı isimler burada konaklayacak. Ronnie O'Sullivan da önce turnuvada olacağını açıklamıştı ardından çekilme kararı aldı. Bizim için herhangi bir eksiklik ya da sıkıntı yok. Kendi tercihi. Turnuvayı heyecanla bekliyoruz, çok güzel bir organizasyon olacak." diye konuştu.

Turnuvayı 2 milyarın üzerinde kişinin izleme fırsatı olacak

Tuğba İlter, turnuvanın dünya çapında çok geniş bir izleyici kitlesinin olduğunu söyledi.

Antalya'da gerçekleştirilecek müsabakaların canlı yayınlanacağını belirten İrten, "Organizasyon 200 ülkede yayınlanacak, 2 milyarın üzerinde kişinin izleme fırsatı olacak. Türkiye'de de güzel bir izleyici kitlesi var. Hem organizasyonu yansıtacağız, hem Antalya'yı tanıtacağız hem de burada neler yapabildiğimizi dünyaya göstereceğiz. Sporun Türkiye'de büyümesi için ilk adımı atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Snooker stratejiyi ve disiplini öğretiyor"

Snookerı kadın erkek herkesin oynayabildiğini dile getiren İrten, Türkiye'de bu sporu daha geniş kitleye yaymak için farklı çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Gerçekleştirilecek organizasyonla Türkiye'de snookerın tanınırlığının daha da artacağını belirten İlter, Türk sporcuların turnuvada olmasının önemini ifade etti.

Çin'de bu alanda okul bulunduğunu aktaran İrten, "Snooker bir zevk oyunu değil, sana matematiği, geometriyi öğretiyor, satranç gibi stratejiyi ve disiplini öğretiyor." diye konuştu.

Kendisinin yeterli antrenmanı olmadığı için turnuvaya katılmayacağını söyleyen İrten, şu anda sporcu yetiştirdiğini kaydetti.

Snooker

Popüler bir bilardo türü olan ve 22 topla oynanan snooker, Türkiye'de son yıllarda ilgi görmeye başladı.

Snooker, boyu üç buçuk metrenin biraz üzerinde, eni ise aşağı yukarı 1,80 metrelik masalarda oynanıyor.

Oyunun amacı çuha kaplı masadaki topları isteka kullanarak masanın her köşesinde dört tane ve uzun kenarın ortasında iki tane olmak üzere 6 tane deliğe belli kurallara ve sıralamaya bağlı kalarak sokmaktır.