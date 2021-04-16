Sniper Ghost Warrior Contracts 2 için oynanış fragmanı yayınlandı!

Geliştirici CI Games tarafından geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi duyurulan Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin oynanış fragmanı yayınlandı. Oyunun çıkış tarihi ve fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde!

CI Games, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 için "Kuamar'a Hoş Geldiniz" başlıklı yeni bir oynanış fragmanı yayınladı. Başlıkta bahsedilen Kuamar, oyunun geçeceği kurgusal bir Orta Doğu ülkesi olacak.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2, 4 Haziran tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak.

Oyunun Steam'de standart sürümü 79,00 TL'den satışa sunuluyor, deluxe sürümü ise 99,00 TL'den ön siparişle satışta.

SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS 2 FRAGMANI

SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS 2 TANITIM YAZISI

1000 metreyi aşan mesafelerden gerçekleştirilecek suikast görevleri ile zaten çok beğenilen seride çıtayı daha da yükseltiyor. Günümüz Ortadoğu bölgesinde geçen tek oyuncu görevlerinde, düşman hattının gerisinde heyecan ve gerilim yüklü bir taktik muharebe seni bekliyor.

Usta keskin nişancı suikastçı Raven olarak, Ortadoğu'da, Lübnan ile Suriye arasındaki kanunsuz topraklarda zorlu bir göreve atılıyorsun. İmkansız gibi görünen bu görevde, bölgede yuvalanmış aşağılık bir suç örgütünü çökerterek liderlerini adalete teslim etmen gerekiyor.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2, seride ilk kez olarak 1000 metreyi aşan mesafelerdeki hedefler ile oyuncuların önüne yüksek beceri, odaklanma ve nişan hassasiyeti gerektiren zorlu görevler koyuyor.

Büyük beğeni toplayan orijinal oyunu da geliştiren stüdyonun ürünü olan Contracts 2, kendi sınırlarını zorlayarak hiper gerçekçi bir keskin nişancı deneyimini sunuyor. Aslına uygun çok çeşitli silah ve teçhizat, muhteşem ayrıntılarla bezeli bir oyun dünyası ve bugüne kadarki en gerçekçi hedefler seni bekliyor.

Yeni silah ve teçhizatlar ile, her görev pek çok farklı şekilde tamamlanabiliyor. Görevleri her seferinde farklı taktik yaklaşımlarla tekrar tekrar oynayarak içeriğindeki tüm hedefleri tamamlayabilir, toplayacağın ödüller ile donanım ve silahlarını geliştirebilirsin.

Contracts 2'nin optimize edilmiş grafikler, iyileştirilen kare hızı ve geliştirilen oyun motoru ile sunduğu muhteşem görsellik serinin kendi çıtasını daha da yükseltiyor. Sinematik mermi kamerası ile gerçekçi suikastler ultra gerçekçi detaylarla bezeli bir görselliğe kavuşuyor.

- Bir keskin nişancı suikastçı olarak, yakın muharebe becerilerinle ve muazzam uzak mesafelerden atışlarla çeşitli hedefleri indir.

- Gerilim yüklü tek oyuncu görevini yüzünün akıyla tamamlamak için doğru taktik kararları alman ve gizlilik tekniklerini ustaca kullanman gerek.

- Ortadoğu'nun çatışma bölgelerinde 5 farklı devasa haritayı keşfet.

- 20 yeni kontratı ve çeşitli yan operasyon görevlerini tamamla.

- Aslına uygun çok çeşitli silah, teçhizat ve donanımlar ile mükemmel keskin nişancı deneyimini keşfet.

- Tekrar oynanabilir kontatlarda her seferinde farklı bir yaklaşım ile yeniden oyna, tüm hedefleri tamamla ve maksimum ödülü topla.

- Zenginleştirilen grafik kalitesi ve geliştirilmiş oyun motoru ile muhteşem bir görselliği deneyimle.