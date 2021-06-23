Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıkış tarihi belli oldu!
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Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıkış tarihi belli oldu!

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı ve geliştirici CI Games, Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin PlayStation 5 versiyonunun çıkış tarihini duyurdu. Sniper Ghost Warrior Contracts oynanış videosu yayınlandı! Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ne zaman çıkış yapacak? İşte detaylar!

CI Games'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını yaptığı Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin PlayStation 5 versiyonu için çıkış tarihi duyuruldu. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ilk olarak 4 Haziran 2021'de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series ve PC (Steam) için piyasaya sürüldü.

Sniper Ghost serisinin altıncı oyunu ve Sniper Ghost Warrior Contracts'ın devam oyunu olan Sniper Ghost Warrior Contracts 2, 24 Ağustos tarihinde PlayStation 5 için çıkış yapacak.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin PlayStation 4 sürümüne sahip olan kullanıcılar, oyun çıktığında PlayStation 5 sürümüne ücretsiz yükseltme alacak.

PlayStation 5 sürümü, her silahın kendine özgü hissini, daha hızlı yükleme sürelerini, yükseltilmiş dokuları, görselleri ve performansı içerecek. (60 FPS 2K çözünürlük desteği) Ayrıca DualSense ve 4K 30 FPS desteğine sahip olacak.

SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS 2 TANITIM YAZISI

Sniper Ghost Warrior Contracts 2, 1000 metreyi aşan mesafelerden gerçekleştirilecek suikast görevleri ile zaten çok beğenilen seride çıtayı daha da yükseltiyor. Günümüz Ortadoğu bölgesinde geçen tek oyuncu görevlerinde, düşman hattının gerisinde heyecan ve gerilim yüklü bir taktik maharebe seni bekliyor.

Usta keskin nişancı suikastcı Raven olarak, Ortadoğu'da, Lübnan ile Suriye arasındaki kanunsuz topraklarda zorlu bir göreve atılıyorsun. İmkansız gibi görünen bu görevde, bölgede yuvalanmış aşağılık bir suç örgütünü çökerterek liderlerini adalete teslim etmen gerekiyor.

SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS 2 OYNANIŞ FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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