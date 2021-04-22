SNHR: Suriye'deki rejimin tek taraflı yapacağı seçim yasal değil, siyasi süreci yıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SNHR: Suriye'deki rejimin tek taraflı yapacağı seçim yasal değil, siyasi süreci yıkacak

SNHR: Suriye'deki rejimin tek taraflı yapacağı seçim yasal değil, siyasi süreci yıkacak
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin 26 Mayıs'ta düzenlemek istediği başkanlık seçimlerinin yasa dışı olduğunu, iç savaşın son bulması için yürütülen siyasi süreci yok edeceğini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin 26 Mayıs'ta düzenlemek istediği başkanlık seçimlerinin yasa dışı olduğunu, iç savaşın son bulması için yürütülen siyasi süreci yok edeceğini belirtti.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Esed rejiminin gelecek ay düzenlemeye hazırlandığı devlet başkanlığı seçimlerinin neden meşru olmadığını anlatan bir rapor yayımladı.

Seçimlerin 2012 yılında rejim tarafından hazırlanan ve muhaliflerce de "yasal" sayılmayan anayasaya maddelerine göre yapılacağı vurgulanan raporda, "Suriye'deki rejimin tek taraflı yapacağı seçim yasal değil, siyasi süreci yıkacak." değerlendirilmesi yapıldı.

Ağın raporunda, Suriye'deki yasama ve yargı organlarının doğrudan Beşşar Esed'in kontrolünde olduğu belirtilirken seçim adaylarının da rejiminin parlamentosunca belirlendiği hatırlatıldı.

Rejim lideri ve Suriye Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Beşşar Esed'ın savaş suçlusu olmasından dolayı halk tarafından kabul edilmediği vurgulanan raporda, seçim kararının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'deki siyasi çözümün yol haritasını belirleyen 2254 sayılı kararıyla da çeliştiği kaydedildi.

Seçimlerin, Esed rejiminin güvenlik birimlerince ifade özgürlüğünün yok edildiği bir ortamda gerçekleşeceğinin altı çizilen raporda, rejime muhalif çok sayıda siyasi tutuklunun hala rejim zindanlarında tutulduğuna dikkat çekildi.

Raporda, "tiyatro" ve "düzmece" benzetmesi yapılan seçimin, halkın yarısından fazlasının ülkesini terk ettiği veya yerinden edildiği bir ortamda düzenleneceğine vurgu yapıldı.

Halihazırda Suriye topraklarının en az yüzde 37'lik bir bölümünün rejim güçlerinin kontrolünde olmadığı bilgisine yer verilen raporda, söz konusu bölgelerde oy verme işleminin yapılmayacağı ve oradaki halkın da seçim sonuçlarını kabul etmeyeceği kaydedildi.

Ağ, yukarda belirttiği nedenlere dayanarak rejimin başkanlık seçimini meşru görmediklerini belirtti.

Siyasi süreci hiçe sayan başkanlık seçimi kararı

Esed rejimi, 18 Nisan'da, BM gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla devam eden siyasi süreci görmezden gelerek kendi kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta başkanlık seçimine gitme kararı almıştı.

Başkanlık seçimini meşru görmediklerinden dolayı reddettiklerini belirten Suriye muhalefeti ise rejim kontrolündeki bölgelerde yaşamak zorunda kalan Suriyelileri, seçimleri boykot etmeye çağırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu
Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Vladimir Putin Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Hakan Kutlu Yılmaz Vural Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SNHR: Suriye'deki rejimin tek taraflı yapacağı seçim yasal değil, siyasi süreci yıkacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:27:13. #1.14#

title