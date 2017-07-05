Sneijder Toplantısında Flaş Gelişme!
Sneidjer'in menajeri Guido Albers ile Galatasaray yönetimi arasında gerçekleşmesi beklenen kritik toplantı ertelendi.
Sneidjer'in menajeri Guido Albers ile Galatasaray yönetimi arasında gerçekleşmesi beklenen kritik toplantı ertelendi.
Galatasaray'da Wesley Sneijder ile yönetim arasında yapılması planlanan ikinci görüşmenin sonunda karar çıkması bekleniyordu. İki taraf arasında yapılacak olan ikinci toplantının ertelendiği ifade edildi.
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Kaynak: Sporvadisi.com