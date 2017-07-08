Sneijder'in Formasını, Belhanda Giyecek

UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Östersunds ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Sneijder'in kadroya alınmamasından dolayı 10 numaralı forma Belhanda'nın oldu. Doğan Haber Ajansına verdiği özel röportaj'da tercihim 10 numaralı forma diyen Fas'lı oyuncunun arzusu sıcağı sıcağına yerine gelmiş oldu. - Bratislava