Sneijder: "Galatasaray İdmanlara Devam Etmemi İstedi"
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı.
Galatasaray yönetiminin kendisinden idmanlara devam etmesini istediğini açıklayan Hollandalı oyuncu, yarın saat 09.00'da sağlık kontrolünden geçeceğini, saat 19.00'da ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıkacağını açıkladı.
- İstanbul