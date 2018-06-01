Sneijder, Galatasaray'a Mesaj Gönderdi: Boş Sözleşmeyi Bile İmzalarım
Katar ekiplerinden Al Gharafa'da forma giyen Sneijder, "G.Saray'ı unutamıyorum. O formayı yeniden giymek için her şeyi yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye bile imza atarım." dedi.
Sezon başında Galatasaray'a veda ederek Fransa'nın yolunu tutan, ardından da Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olan Wesley Sneijder'de ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Hollandalı futbolcunun geçtiğimiz günlerde yönetici Abdurrahim Albayrak aracılığıyla başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e geri dönüş için mesaj yolladığı belirlendi.
"BOŞ SÖZLEŞMEYE BİLE İMZA ATARIM"
34 yaşındaki futbolcunun, "G.Saray'ı unutamıyorum. O formayı yeniden giymek için her şeyi yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği kaydedildi.
KARARI FATİH TERİM VERECEK
Albayrak, Sneijder'in bu sözlerini başkan Cengiz'e iletti. Cengiz ise Fatih Terim'le görüştükten sonra yanıt vereceklerini söyledi. Başkan Cengiz'in Sneijder'in dönmesine sıcak baktığı ve Terim'in onay vermesi halinde hemen düğmeye basacağı ifade edildi.
G.Saray'dan sonra gittiği Nice'de bekleneni veremeyen tecrübeli orta saha oyuncusu, devre arasında Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olmuştu.
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ÇIKINTILIK YAPIP TAKIMI BÖLMEYECEKSEN GELCevap Yaz Yayından Kaldır
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ANLADIGIM KADARIYLA GELECEK . ILERIDE ELMANDERIN YERINE YABANCI Bir ANTRENÖR YARDIMCISI. SCHENEIDERIN GS TUTKUSU UFAK TAFEK DEGIL. TUTKULU Bir GS LIDIR..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şınayder Candır..!!!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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GELMESİNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gelsin gelsin de şu şartlar da gelsin Sneijder 1. Yıllık 1. 5 Milyon € garanti ücret(yaşını almışsın yatarsın sen!:) 2. Evinin kirasını ve maaşın vergisini kendisi öder 3. Sezon boyu resmi maçlarda aldığı süre 2500 dakikaya ulaşırsa 200 bin € alır(maç başı veya çıktığı maç sayısı yapmadım öyle kazık yiyorsun ama böyle işi dakika dökersen hem performans artar hemde boşa para vermezsin) 4. Attığı her gole 10 bin € 5. sözleşme 1 1 yıllık olacak kulüp isterse aynı şartlarda sözleşmeyi uzatabilecek/HSSBYİCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır