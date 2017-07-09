Sneijder'den Galatasaray Açıklaması
Galatasaray’ın Hollandalı yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, takımda kalacağını açıkladı.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, takımda kalacağını açıkladı.
Galatasaray'dan gitmesi gündeme gelen Wesley Sneijder, belirsizliğe noktayı koydu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan yıldız oyuncu takımda kalacağını belirtti.
Wesley Sneijder yaptığı açıklamada, "Harika haber. Galatasaray sonunda antrenmanlara devam etmemi istedi. Yarın sağlık kontrolünden sonra Florya'da çalışmalara başlayacağım" dedi. - İSTANBUL