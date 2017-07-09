Sneijder Baskılara Boyun Eğmiyor!

Cim Bom'da kadro dışı bırakılan, Florya'da Hakan ve de Jong'la birlikte idman yapan Wesley Sneijder krizi hâlâ çözülebilmiş değil.



Galatasaray Yönetimi, Hollandalı yıldızla yolları bonservis bedeli kazanarak ayırmak istiyor.



Wesley ve menaceri Albers ise hem 1 yıllık alacakları olan 4.5 milyon Euro'yu hem de bonservisini talep ediyor.



Hâl böyle olunca kriz çıkmaza girdi. Sneijder'in ise yakın çevresine, "Baskılara boyun eğmek istemiyorum. Galatasaray'da arka kapıdan ayrılmam demiştim. Sözümün arkasındayım" diyerek kahraman olmak istediği öğrenildi.



Kaynak: Fanatık