Snapdragon 875 Fiyatı Sızdırıldı: Amiral Gemileri Daha Pahalı Olacak
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Snapdragon 875 Fiyatı Sızdırıldı: Amiral Gemileri Daha Pahalı Olacak

Henüz Snapdragon 865 kullanan akıllı telefonlar ile yeni yeni karşılaşmaya başlıyor olsak da Snapdragon 875 ile ilgili bazı sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Snapdragon 875 Fiyatı Sızdırıldı: Amiral Gemileri Daha Pahalı Olacak
29.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:04

Henüz Snapdragon 865 kullanan akıllı telefonlar ile yeni yeni karşılaşmaya başlıyor olsak da Snapdragon 875 ile ilgili bazı sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre önümüzdeki sene yeni nesil işlemciyi kullanmak isteyen şirketler bazı zor kararlar almak durumunda kalabilir. Snapdragon 875 fiyatı ile birlikte amiral gemisi modellerini çok daha pahalı bir hale getirecek gibi gözüküyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Snapdragon 875 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Mevcut durumda akıllı telefonlarında Snapdragon 865'i kullanmak isteyen şirketler, bu işlemci için yaklaşık 150 dolar civarında bir ödeme yapıyor. Bu noktada fiyat bir miktar tuzlu görünebilir. Yeni sızıntılara göre Snapdragon 875 için ödenmesi gereken tutar 250 dolar civarında olacak ki, bu da yaklaşık 100 dolar kadar daha fazla bir ödeme anlamına geliyor.

Son dönemlerde fiyatları 1,000 doları geçen pek çok amiral gemisi ile karşılaştığımızı göz önüne alırsak önümüzdeki sene itibarıyla amiral gemisi modellerinin çok daha pahalı bir fiyatlandırma ile karşımıza çıkabileceğini söylememiz mümkün. Tabii bu işlemcinin önümüzdeki sene resmileşeceğini bu nedenle üzerinde konuşmak için hala erken olduğunu belirtelim.

Öte taraftan yaşanan salgın dolayısı ile alım gücünün epey bir düştüğü ve küresel ölçekte durgunlaşmanın başladığı şu sıralarda premium segment akıllı telefon satışlarının önemli ölçüde düşeceğini düşünebiliriz. Bu noktada şirketler, daha uygun fiyatlı orta segment cihazlara ağırlık vermeye başlayabilir.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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