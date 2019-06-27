Snapchat Hesabı Nasıl Silinir?

Süre sınırlı fotoğraf veya video gönderimine olanak tanıyan, süre bittiğinde fotoğraf veya videoyu kalıcı olarak silen Snapchat, bir süredir en popüler sosyal medya uygulamalarından. Son zamanlara Facebook'un Instagram ile yaptığı atak onu biraz gölgede bıraktı. Ayrıca yapılan güncellemeler, eski Snapchat kullanıcılarının çok da hoşuna gitmemiş gibi görünüyor.

Peki Snapchat hesabımızı kalıcı olarak silmek istiyorsak ne yapmalıyız? Böyle bir durumda hangi işlemleri gerçekleştireceğinizi bu yazımızda sizler için anlattık.

Snapchat hesap silme:

Snapchat hesabımızı tamamen silmek için ilk olarak buradan Snapchat'in Destek bağlantısına gidin.

Bu bağlantıdan, Snapchat hesabınıza kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.

Başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra açılan sayfada, tekrar kullanıcı adı ve şifrenizi girerek aşağıda bulunan sarı renkteki CONTINUE butonuna tıklayın.

Tebrikler, Snapchat hesabınızı başarılı bir şekilde sildiniz.

Burada size hatırlatmamız gereken bir nokta var. Snapchat politikaları gereği hesaplar anında silinmiyor. Siz hesap silme işlemlerini tamamladığınızda, kararınızdan geri dönme ihtimalinize karşı hesabınızın silinmesi için 30 gün süre tanınıyor. Eğer ki yukarıdaki işlemleri gerçekleştirip hesabınıza 30 gün boyunca giriş yapmazsanız, Snapchat hesabınız kalıcı olarak siliniyor.

Snapchat hesabınızı silme kararınızdan 30 gün içerisinde vazgeçip hesabınızı geri açmak istediğinizde ise tek yapmanız gereken Snapchat hesabınıza giriş yapmak. Hesabınıza giriş yaptığınız anda silme işlemi iptal edilecektir.