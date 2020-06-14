Snake Pass Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin!
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Snake Pass Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin!

Humble Bundle'dan oyuncuları sevindirecek bir haber geldi. Sumo Digital tarafından geliştirilen Snake Pass ücretsiz oldu.

Snake Pass Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin!
14.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:40

Humble Bundle'dan oyuncuları sevindirecek bir haber geldi. Sumo Digital tarafından geliştirilen Snake Pass ücretsiz oldu. Humble Bundle'da kısa süreliğine ücretsiz sunulan Snake Pass'e sahip olmak için sınırlı süreniz bulunuyor.

Popüler Platform Oyunu Snake Pass Ücretsiz Oldu

Tıpkı Epic Games Store gibi ücretsiz oyun dağıtma işini bir gelenek haline getiren Humble Bundle, bu kez Snake Pass'i kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuyor. Fizik tabanlı bulmaca oyunu Snake Pass'e sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Zira kampanya bugün akşam sona erecek.

2017 yılında çıkışını gerçekleştiren platform türündeki oyun, kaliteli grafikler sunuyor. Oldukça başarılı oynanış sistemine sahip olan platform oyununda bir yılanı kontrol ediyoruz. Fizik tabanlı oyun, sahip olduğu eğlenceli bulmacalar ile oyuncuların keyifli vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Platform oyunlarını ve bulmaca çözmeyi seviyorsanız Snake Pass ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Snake Pass Nasıl Ücretsiz Alınır?

Popüler platform oyunu Snake Pass'e ücretsiz olarak sahip olabilmek için ilk olarak Humble Bundle web sitesini açın ve hemen ardından hesap bilgileriniz ile oturum açın.

Humble Bundle'da yer alan "Get the game" butonuna tıklayın.

"Get it now" butonuna tıklayın.

Sağ üst kısımda yer alan profil resmine tıklayın ve ardından "Keys & entitlements" seçeneğine tıklayın.

"Reveal your Steam key" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından Steam oyun koduna erişebieceksiniz. Eriştiğiniz oyun kodunu Steam üzerinden aktif edebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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