SMO teröristlere ait zırhlı bir araç ele geçirdi

22.10.2019 12:10

Suriye Milli Ordusu (SMO) Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait zırhlı bir araç ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.

Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için TSK ve desteklediği SMO tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA