SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu (SMO) Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.

22.10.2019 10:32
SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu (SMO) Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.


Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.


Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için TSK ve desteklediği SMO tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı. - RESULAYN

Kaynak: İHA
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