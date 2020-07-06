- SMO terör örgütü YPG/PKK mevzilerini vurdu
- SMO terör örgütü YPG/PKK mevzilerini vurdu Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu Rakka'daki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu.
06.07.2020 03:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 03:12
- SMO terör örgütü YPG/PKK mevzilerini vurdu
RAKKA - Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu Rakka'daki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu Rakka'nın Ayn İsa kentinde bulunan terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
Kaynak: İHA