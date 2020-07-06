SMO terör örgütü YPG/PKK mevzilerini vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Rakka'daki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu.
06.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 01:00
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Rakka'daki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu.
Türk Silahlı Kuveetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Rakka'nın Ayn İsa kentinde bulunan terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
(İHA)
Kaynak: İHA