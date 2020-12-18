Son dakika haberi | - SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı

Son dakika haberlerine göre - SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.

- SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı

İDLİB - Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.

Suriye'nin Rakka şehrinin Tel Abyad ilçesine bağlı Ayn İsa bölgesinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz gecede başlayan şiddetli çatışmalar devam ederken, SMO Ayn İsa bölgesi yakınlarında yer alan El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı. Yerel kaynaklar, çatışmalarda orta ve ağır silahların kullanıldığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı