Son dakika haberi | - SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı
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Son dakika haberi | - SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı

18.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:44

Son dakika haberlerine göre - SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.

- SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı

İDLİB - Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.

Suriye'nin Rakka şehrinin Tel Abyad ilçesine bağlı Ayn İsa bölgesinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz gecede başlayan şiddetli çatışmalar devam ederken, SMO Ayn İsa bölgesi yakınlarında yer alan El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı. Yerel kaynaklar, çatışmalarda orta ve ağır silahların kullanıldığını ifade etti.

Son dakika haberi | - SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı
Son dakika haberi | - SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı
Son dakika haberi | - SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı
Son dakika haberi | - SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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