SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu

SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da bir hastanenin altında YPG/PKK'li teröristlere ait tünel ağını buldu.

27.10.2019 10:15
SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da bir hastanenin altında YPG/PKK'li teröristlere ait tünel ağını buldu.

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da bir hastanenin altına kazılmış YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ağı tespit etti. SMO, teröristlerin kullandığı tünel ağını kullanılamaz hale getirdi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

VİDEO: SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu
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