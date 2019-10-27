SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu
Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da bir hastanenin altında YPG/PKK'li teröristlere ait tünel ağını buldu.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da bir hastanenin altında YPG/PKK'li teröristlere ait tünel ağını buldu.
Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da bir hastanenin altına kazılmış YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ağı tespit etti. SMO, teröristlerin kullandığı tünel ağını kullanılamaz hale getirdi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
VİDEO: SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu