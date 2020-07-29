- SMO, rejim saldırılarına karşı hazırlanıyor
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- SMO, rejim saldırılarına karşı hazırlanıyor

- SMO, rejim saldırılarına karşı hazırlanıyor Suriye Milli Ordusu olası rejim saldırılarına karşı İdlib kırsalındaki kontrol noktalarına askeri takviye gönderdi.

- SMO, rejim saldırılarına karşı hazırlanıyor
29.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:08

- SMO, rejim saldırılarına karşı hazırlanıyor

İDLİB - Suriye Milli Ordusu olası rejim saldırılarına karşı İdlib kırsalındaki kontrol noktalarına askeri takviye gönderdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib kırsalında farklı noktalara askeri takviye gönderdi. SMO, rejim ve Rus birliklerin saldırılarına karşı en az 213 askere eğitim verdi. Eğitim alan askerlerden 75'i kontrol noktalarına gönderildi. İdlib kırsalına gönderilen SMO askerleri kontrol altına alınan bölgelerde güvenliği sağlamak ve Esad rejimin saldırılarını engellemekle görevlendirildi. Askerlere eğitim veren SMO komutanı Ebu Ahmet yaptığı açıklamada, "Bugün 5. askeri gurubumuzun eğitimini bitirdik. Verilen eğitim sıradan bir eğitim değil özel ve yoğun bir eğitim. Askerler önemli teknikleri öğrendi. Hedefimiz kontrol noktalarımızı güçlendirmek, düşmanlarımıza karşı çıkabilmek, saldırıları engellemek" ifadelerini kullandı. SMO'nun resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilere göre, bir çok yerin temizlenmesine rağmen olası rejim saldırıları sivillerin ve bazı bölgelerin güvenliği için hala bir tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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