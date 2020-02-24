SMO Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi
TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi.
24.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:58
TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi.
TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çatışmaların ardından İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi. SMO yaptığı açıklamada, İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünü ele geçirdiğini açıkladı. - İDLİB
Kaynak: İHA