SMO Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi
Haberler » Güncel » SMO Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi - Haber

SMO Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi.

24.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:58
SMO Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi

destekli (SMO), 'in doğusundaki Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi.


TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çatışmaların ardından İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi. SMO yaptığı açıklamada, İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünü ele geçirdiğini açıkladı. - İDLİB

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler